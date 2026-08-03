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Neuer Keeper für Newcastle

Lukas Hornicek schließt sich Newcastle United an. Der 24-jährige Torhüter wechselt von Sporting Braga zu den Magpies und unterschreibt dort bis 2031. Newcastle zieht die Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro.

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