Neuer Keeper für Newcastle
Lukas Hornicek schließt sich Newcastle United an. Der 24-jährige Torhüter wechselt von Sporting Braga zu den Magpies und unterschreibt dort bis 2031. Newcastle zieht die Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro.
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Newcastle United are delighted to announce the signing of Czech Republic international goalkeeper Lukáš Horníček from Portuguese side SC Braga.— Newcastle United (@NUFC) August 3, 2026
The 24-year-old joins for an undisclosed fee and has penned a five-year-deal at St. James’ Park.
Welcome, Lukáš! 🖤🤍 pic.twitter.com/gj28pG74Yj
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