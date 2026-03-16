Mehrere Debütanten: Die FT-Topelf des 26. Spieltags

Der VfB Stuttgart sammelte Big Points im Kampf um die Champions League und stellt den Spieler des Spieltags. Mainz 05, Gewinner des Abstiegsduells gegen den SV Werder, ist mit zwei Profis vertreten. Die FT-Topelf des 26. Spieltags.
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@Maxppp
Spieler des Spieltags: Ramon Hendriks
Im Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig wurde Ramon Hendriks die schwere Aufgabe zuteil, Flügelflitzer Yan Diomande auszuschalten. Das gelang dem 24-Jährigen bis auf kleine Wackler in der Frühphase der Partie außerordentlich gut. Der Senkrechtstarter der Sachsen war komplett kaltgestellt, dazu überzeugte Hendriks mit sicherem Passspiel, klaren Ansagen und guter Übersicht.
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Die FT-Topelf
Wer war für euch der Spieler des 26. Spieltags?
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Die Ergebnisse im Überblick
Gladbach - St. Pauli 2:0
Leverkusen - FC Bayern 1:1
Frankfurt - Heidenheim 1:0
Dortmund - Augsburg 2:0
Hoffenheim - Wolfsburg 1:1
Hamburg - Köln 1:1
Bremen - Mainz 0:2
Freiburg - U. Berlin 0:1
Stuttgart - Leipzig 1:0
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