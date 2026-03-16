Mehrere Debütanten: Die FT-Topelf des 26. Spieltags

Spieler des Spieltags: Ramon Hendriks

Im Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig wurde Ramon Hendriks die schwere Aufgabe zuteil, Flügelflitzer Yan Diomande auszuschalten. Das gelang dem 24-Jährigen bis auf kleine Wackler in der Frühphase der Partie außerordentlich gut. Der Senkrechtstarter der Sachsen war komplett kaltgestellt, dazu überzeugte Hendriks mit sicherem Passspiel, klaren Ansagen und guter Übersicht.

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Die FT-Topelf

Wer war für euch der Spieler des 26. Spieltags? Ramon Hendriks Aleix García Fábio Vieira Luca Reggiani Alexander Nübel Ein anderer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

Gladbach - St. Pauli 2:0

Leverkusen - FC Bayern 1:1

Frankfurt - Heidenheim 1:0

Dortmund - Augsburg 2:0

Hoffenheim - Wolfsburg 1:1

Hamburg - Köln 1:1

Bremen - Mainz 0:2

Freiburg - U. Berlin 0:1

Stuttgart - Leipzig 1:0