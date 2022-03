Inter: Skriniar geht von Verlängerung aus

Milan Skriniar will Inter Mailand über den Sommer hinaus erhalten bleiben. „Ich denke, ich bleibe bei Inter“, sagte der Innenverteidiger am Rande seiner Wahl zum Fußballer des Jahres in der Slowakei. „Mein aktueller Vertrag läuft im Juni 2023 aus. Ich gehe aber davon aus, dass Inter mir einen neuen Vertrag anbieten wird, denn sie sind mit meinen Leistungen zufrieden. Den würde ich unterschreiben und bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

2016 wechselte Skriniar von seinem Heimatklub MSK Zilina zu Sampdoria Genua und avancierte umgehend zu einem der besten Verteidiger der Serie A. Ein Jahr später folgte der 35-Millionen-Transfer zu Inter Mailand, wo der 27-jährige Slowake seither unangefochten die Abwehr dirigiert. Sämtliche Gerüchte über einen Abgang erwiesen sich bislang als haltlos.