32-Millionen-Angebot für Pepi

Der FC Fulham lässt bei Ricardo Pepi (23) nicht locker. Nach Informationen von Fabrizio Romano bieten die Cottagers inzwischen 32 Millionen Euro für den US-amerikanischen Neuner. Zuvor lehnte die PSV Eindhoven eine Offerte über 30 Millionen ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

2023 war Pepi für elf Millionen Euro vom FC Augsburg in die Eredivisie gewechselt. In der laufenden Spielzeit sammelte der 1,85 Meter große Rechtsfuß 13 Scorerpunkte (elf Tore, zwei Vorlagen) in 22 Pflichtspielen. Für den vertraglich bis 2030 gebundenen Pepi fordert die PSV dem Vernehmen nach 45 Millionen Euro.