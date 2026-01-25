Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

32-Millionen-Angebot für Pepi

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Ricardo Pepi läuft mit dem Ball @Maxppp

Der FC Fulham lässt bei Ricardo Pepi (23) nicht locker. Nach Informationen von Fabrizio Romano bieten die Cottagers inzwischen 32 Millionen Euro für den US-amerikanischen Neuner. Zuvor lehnte die PSV Eindhoven eine Offerte über 30 Millionen ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

2023 war Pepi für elf Millionen Euro vom FC Augsburg in die Eredivisie gewechselt. In der laufenden Spielzeit sammelte der 1,85 Meter große Rechtsfuß 13 Scorerpunkte (elf Tore, zwei Vorlagen) in 22 Pflichtspielen. Für den vertraglich bis 2030 gebundenen Pepi fordert die PSV dem Vernehmen nach 45 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Premier League
PSV
Fulham
Ricardo Pepi

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Premier League Premier League
PSV Logo PSV Eindhoven
Fulham Logo FC Fulham
Ricardo Pepi Ricardo Pepi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert