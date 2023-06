Hollerbach: Bundesligist macht Köln Konkurrenz

Benedict Hollerbach darf sich über die Avancen eines weiteren Bundesligisten freuen. Dem ‚kicker‘ zufolge ist der 1. FC Heidenheim in den Poker um den Offensivspieler eingestiegen. Der 22-Jährige verfüge über ein Profil, das den „FCH dem Vernehmen nach stark interessiert“.

Finanziell, so das Fachmagazin, ist der Transfer für den Aufsteiger zu stemmen. In den vergangenen Wochen wurde insbesondere der 1. FC Köln intensiv mit dem Rechtsfuß in Verbindung gebracht. Vertraglich ist Hollerbach noch bis 2024 an Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden gebunden.

