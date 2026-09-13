Der FC Arsenal zeigt weiterhin Interesse an Nico Paz (22) von Como 1907. Laut ‚El Desmarque‘ beobachtet der englische Klub die Entwicklung des Mittelfeldspielers ganz genau und will ihn im Januar verpflichten. Dieser Transfer könnte jedoch kompliziert werden. Ex-Klub Real Madrid besitzt eine Rückkaufoption in Höhe von 80 Millionen Euro, die für den Sommer 2027 gültig ist. Aber auch vorher soll der spanische Rekordmeister ein Mitspracherecht haben, sollte ein anderer Verein einen Transfer forcieren.

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Paz stammt aus der Jugend von Real und wurde 2024 für sechs Millionen Euro an Como verkauft. Im vergangenen Sommer aktivierte Real eine Rückkaufklausel über neun Millionen und verkaufte ihn anschließend erneut an Como, dieses Mal für 60 Millionen. Bei den Italienern ist Paz der Starspieler des Teams. In 79 Spielen für Como erzielte der 22-jährige 20 Tore und gab 19 Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.