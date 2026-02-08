Serie A
Inter vor Chivu-Deal
@Maxppp
Cristian Chivu steht bei Inter Mailand vor einer Vertragsverlängerung. Der bis 2027 datierte Kontrakt soll laut ‚Tuttosport‘ um eine weitere Saison verlängert werden. Unklar sei noch, wie hoch die Erhöhung des 2,5 Millionen Euro hohen Jahresgehalts ausfallen wird.
Unter der Anzeige geht's weiter
Chivu hatte im Sommer die Nachfolge des zu Al Hilal abgewanderten Simone Inzaghi übernommen. Aus 38 Pflichtspielen steht ein Punkteschnitt von 2,18 zu Buche, in der Serie A liegt Inter auf Platz eins.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden