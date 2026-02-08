Menü Suche
Inter vor Chivu-Deal

von David Hamza - Quelle: Tuttosport
Cristian Chivu steht bei Inter Mailand vor einer Vertragsverlängerung. Der bis 2027 datierte Kontrakt soll laut ‚Tuttosport‘ um eine weitere Saison verlängert werden. Unklar sei noch, wie hoch die Erhöhung des 2,5 Millionen Euro hohen Jahresgehalts ausfallen wird.

Chivu hatte im Sommer die Nachfolge des zu Al Hilal abgewanderten Simone Inzaghi übernommen. Aus 38 Pflichtspielen steht ein Punkteschnitt von 2,18 zu Buche, in der Serie A liegt Inter auf Platz eins.

