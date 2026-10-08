Martín Demichelis steht bei RB Leipzig nach sechs Spielen schon unter Beobachtung. Die Verantwortlichen würden zwar am liebsten an dem Cheftrainer festhalten, falls die gewünschte Entwicklung ausbleibt, könnte es aber zeitnah auf eine schnelle Beendigung der Zusammenarbeit hinauslaufen.

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Auf den Worst Case wird sich beim ambitionierten Bundesligisten vorbereitet. Und eine Rolle spielt in den Gedankenspielen der Klubbosse anscheinend unter anderem Julian Nagelsmann.

Hatte die ‚Sport Bild‘ Gerüchte um eine Rückkehr des Ex-Bundestrainers am gestrigen Mitwoch noch als haltlos bezeichnet, schlägt ‚Sky‘ jetzt in eine ganz andere Kerbe. Dem Bezahlsender zufolge besteht nämlich durchaus die Idee, den 39-Jährigen im Falle einer Demichelis-Trennung wieder als Coach zu installieren.

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Nagelsmann war bereits von 2019 bis 2021 in Leipzig hauptverantwortlich tätig. Laut ‚Sky‘ soll der Taktikfuchs ein RB-Comeback nicht ausschließen. Zudem wisse Nagelsmann darüber Bescheid, dass er bei den Sachsen auf dem Zettel steht. Derweil sollen auch diverse Premier League-Vertreter die Angel ausgeworfen haben.