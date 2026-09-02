Jakic vor Augsburg-Abflug?

Verlässt Kristijan Jakic (29) den FC Augsburg in diesem Sommer noch? Die griechische ‚Gazzetta‘ berichtet, dass der defensive Mittelfeldspieler weit oben auf der Liste von PAOK Saloniki steht. Das Transferfenster in Griechenland schließt am 15. September.

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Eine Einigung zwischen den Klubs ist bislang noch nicht in greifbarer Nähe. Während PAOK die Möglichkeit einer Leihe mit Kaufoption prüft, bevorzugen die Augsburger einen Verkauf oder ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufpflicht. Jakic, mit dem sich in den vergangenen Tagen auch Union Berlin und der FC Turin beschäftigten, steht beim FCA bis 2028 unter Vertrag.