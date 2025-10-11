Lewandowski-Ersatz: Barça will 30-Millionen-Stürmer

Robert Lewandowski ist noch immer ein verlässlicher Torgarant in Diensten des FC Barcelona. Doch der Zahn der Zeit nagt auch am mittlerweile 37-Jährigen. Sein im Sommer auslaufender Kontrakt könnte per Option zwar nochmal verlängert werden, perspektivisch haben die Katalanen aber bereits einen Nachfolger ins Visier genommen.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, sind die Blaugrana an Karl Etta Eyong von UD Levante interessiert. Schon im Sommer wollte man den 21-Jährigen verpflichten, doch eine Registrierung wäre wohl nicht möglich gewesen. Stattdessen verschlug es Etta Eyong für festgeschriebene drei Millionen Euro vom FC Villarreal nach Levante, wo er bis 2029 unter Vertrag steht.

Auch sein neues Arbeitspapier bei Levante enthält eine Ausstiegsklausel. Diese ist mit 30 Millionen Euro aber wesentlich höher angesetzt. Bei fünf Toren und drei Vorlagen in acht La Liga-Spielen ist dieser Sprung auch gerechtfertigt.

Ein Transfer zu Barça würde frühestens im kommenden Sommer Sinn ergeben. Da ein Spieler pro Saison nicht für drei Vereine zum Einsatz kommen darf und Etta Eyong schon für Villarreal und Levante aufgelaufen ist, dürfte er das Trikot der Blaugrana in dieser Spielzeit nicht mehr überstreifen. Barça muss aufpassen, auch englische Vereine sind an dem Senkrechtstarter dran.