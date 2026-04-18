Also doch: Füllkrug zurück nach Deutschland?

Heuert Niclas Füllkrug (33) im Herbst seiner Karriere noch einmal in Deutschland an? Die Möglichkeit ist zumindest gegeben. Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich der VfL Wolfsburg erneut mit dem Angreifer, der aktuell auf Leihbasis für den AC Mailand aufläuft.

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Die Rossoneri werden die auf fünf Millionen Euro festgesetzte Kaufoption für Füllkrug nicht ziehen, sodass es im Sommer zunächst einmal zurück zu West Ham United geht. Bei den Hammers hat der ehemalige Bremer jedoch ebenfalls keine echte Perspektive mehr. Zudem müsste er im Abstiegsfall mit 50 Prozent Gehaltseinbußen rechnen.

Offen bleibt, ob Wolfsburg für Füllkrug überhaupt eine Alternative wäre, sollte der aktuelle Vorletzte der Bundesliga den Klassenerhalt verpassen. Es gibt also noch so einige offene Fragen zu klären, bevor Füllkrugs Deutschland-Rückkehr zum konkreten Thema werden könnte.