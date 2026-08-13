Gehalt bekannt: Besiktas verpflichtet Vlahovic

Dusan Vlahovic hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der serbische Mittelstürmer wechselt zu Besiktas in die Süper Lig. Dort unterschreibt der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029. Laut offiziellen Klubangaben verdient er garantierte 7,5 Millionen Euro pro Saison. Vlahovic war nach seinem Vertragsende bei Juventus Turin seit Anfang Juli vereinslos und schließt sich den Istanbulern daher ablösefrei an.

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Der Angreifer war 2022 für 85 Millionen Euro von der AC Florenz zu Juve gewechselt, wo er 68 Tore in 168 Spielen erzielte. Immer wieder hatte Vlahovic während seiner Zeit bei der Alten Dame aber auch mit Verletzungen zu kämpfen. Nun folgt der Wechsel zu Besiktas.