Tudor vor Marseille-Engagement

Olympique Marseille hat wenige Tage nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Jorge Sampaoli einen Nachfolger an der Angel. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht Igor Tudor vor dem Engagement beim Mittelmeerklub. Fotos zeigen den ehemaligen Weltklassetorhüter bei der Ankunft in Marseille.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Vertragsunterschrift soll am heutigen Sonntag erfolgen, am morgigen Montag ist Tudors Präsentation als neuer Trainer geplant. Beim OM hatte Sampaoli am Freitag überraschend das Handtuch geworfen. Der Argentinier war dem Vernehmen nach nicht mit den Transferaktivitäten des französischen Vizemeisters einverstanden.