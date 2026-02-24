Werder: Die Aussichten bei Coulibaly & Agu

Der SV Werder Bremen kann kurzfristig nicht auf die verletzten Karim Coulibaly (18) und Felix Agu (26) zurückgreifen. „Karim steckt weiter ohne Rückschlag im Heilungsprozess. Von einer Rückkehr gegen Heidenheim ist jedoch nicht auszugehen“, sagt Werders Profi-Chef Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ mit Bezug auf das Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausfall des ebenfalls muskulär verletzten Agu wird noch etwas länger andauern. „Die Verletzung von Felix trifft uns natürlich. Sie ist aber keine Sache von Monaten. Dass wir ihn nach seiner langen Verletzungspause zu hoch belastet haben, sehen wir nicht. Wir haben ihn behutsam und mit Sorgfalt herangeführt“, so Niemeyer. Eine Rückkehr zu den Partien bei Union Berlin (8. März) oder gegen Mainz 05 (15. März) scheint der ‚Bild‘ zufolge möglich.