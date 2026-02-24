Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Die Aussichten bei Coulibaly & Agu

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Felix Agu nach seiner Auswechslung @Maxppp

Der SV Werder Bremen kann kurzfristig nicht auf die verletzten Karim Coulibaly (18) und Felix Agu (26) zurückgreifen. „Karim steckt weiter ohne Rückschlag im Heilungsprozess. Von einer Rückkehr gegen Heidenheim ist jedoch nicht auszugehen“, sagt Werders Profi-Chef Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ mit Bezug auf das Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausfall des ebenfalls muskulär verletzten Agu wird noch etwas länger andauern. „Die Verletzung von Felix trifft uns natürlich. Sie ist aber keine Sache von Monaten. Dass wir ihn nach seiner langen Verletzungspause zu hoch belastet haben, sehen wir nicht. Wir haben ihn behutsam und mit Sorgfalt herangeführt“, so Niemeyer. Eine Rückkehr zu den Partien bei Union Berlin (8. März) oder gegen Mainz 05 (15. März) scheint der ‚Bild‘ zufolge möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Karim Coulibaly
Felix Agu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Karim Coulibaly Karim Coulibaly
Felix Agu Felix Agu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert