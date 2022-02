PSG - Real Madrid: Die Aufstellungen

Es ist ein Achtelfinale, das nicht ohne Nebengeräusche auskommt. Schließlich begegneten sich Paris St. Germain und Real Madrid nicht nur in der Champions League, sondern auch auf dem Transfermarkt.

Bereits im vergangenen Sommer wollten die Königlichen den Parisern Kylian Mbappé wegschnappen. Ein Transfer kam nicht zustande und wird nun wohl ablösefrei zum Saisonende vollzogen. Dass der Stürmer heute in der Startelf stehen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt, wird aber erwartet.

Benzema wieder fit

Auf Seiten Reals steht eine Schlüsselfigur von Beginn an auf dem Platz. Karim Benzema, der jüngst dreimal in Folge verletzt ausgefallen war, hat sich rechtzeitig fitgemeldet. David Alaba spielt in der Innenverteidigung, Toni Kroos im Mittelfeld.

Die Aufstellungen

Paris St. Germain

Noch keine offiziellen Informationen.

Real Madrid