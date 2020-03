Rafinha: „Hatte Angebot aus Leverkusen“

Bayer Leverkusen wollte vor der Saison 2018/19 Rechtsverteidiger Rafinha (34) vom FC Bayern verpflichten. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ erinnert sich der Rechtsverteidiger: „Es war eine schwierige Phase mit Niko Kovac. Ich hatte ihn vor der Saison 2018/19 um die Freigabe gebeten, da ich ein Angebot von Bayer Leverkusen hatte. Er meinte: ‚Nein, bitte bleib, ich brauche dich.‘ In der Rückrunde bekam ich kaum noch Einsätze.“ Am Ende besagter Saison verließ Rafinha die Bayern und heuerte bei Flamengo Rio de Janeiro an.

Der Brasilianer weiter: „Ich habe Respekt vor Kovac, aber ich sage Ihnen: Wenn der Umgang anders gewesen wäre, dann wären wir möglicherweise alle noch da: Arjen Robben, Franck Ribéry, James, Mats Hummels, Renato Sanches, Arturo Vidal oder ich. Das wäre nicht unwahrscheinlich gewesen. Aber unter Kovac ging es leider zu Ende.“ Seit dem 3. November ist auch Trainer Kovac Geschichte beim FCB. Als Nachfolger Hansi Flick im Winter einen neuen Mann für rechts hinten forderte, bot übrigens Rafinha gleich seine Hilfe an.