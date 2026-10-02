HSV startet neuen Anlauf bei Aydin

Nach einer erfolgreichen Sommer-Transferperiode haben die Verantwortlichen des Hamburger SV den Blick nach vorne gerichtet. Laut der türkischen Tageszeitung ‚Aksam‘ schickte der Bundesligist Scouts zur Partie zwischen der Türkei und Italien (1:4) am Mittwoch, um Oguz Aydin von Fenerbahce erneut unter die Lupe zu nehmen.

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Bereits im August tauchten Berichte über das Interesse des HSV am 25-jährigen Flügelstürmer auf. Jetzt haben die Hamburger den Rechtsfuß angeblich für das kommende Transferfenster im Januar auf dem Zettel. Der Vertrag von Aydin bei Fener läuft noch bis 2028. In der laufenden Spielzeit erzielte er einen Treffer und lieferte zwei Assists in sechs Ligaspielen. Über den Status als Ergänzungsspieler kommt der 14-fache Nationalspieler aktuell aber nicht hinaus.