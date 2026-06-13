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Bundesliga

Unerwarteter Vorstoß bei Goretzka

Leon Goretzka kann sich in diesem Sommer in Ruhe nach einem neuen Klub umschauen. Bleibt der Bayern-Profi überraschenderweise nicht in Europa?

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
1 min.
Felix Nmecha und Leon Goretzka bei der WM 2026 @Maxppp

Lange Zeit wähnte sich der AC Mailand im Werben um Leon Goretzka (31) in der Pole Position, nach der verpassten Champions League-Qualifikation dürften die Karten aber neu gemischt werden. Ein Außenseiter rechnet sich deshalb Chancen auf den Zuschlag aus.

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Wie das in der Regel gut informierte Portal ‚The Athletic‘ berichtet, befasst sich Chicago Fire mit dem deutschen WM-Teilnehmer. Das MLS-Franchise, für das einst auch Bastian Schweinsteiger aktiv war, bemühe sich um einen Goretzka-Transfer, die Gespräche sollen laufen.

Eine Ablöse wird für den Mittelfeldspieler wegen seines auslaufenden Bayern-Vertrags nicht fällig. Abzuwarten bleibt aber, ob Goretzka den europäischen Spitzenfußball in diesem Sommer schon verlassen möchte, spannende Interessenten gibt es zuhauf.

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Für welche Liga wird sich Goretzka entscheiden?
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Übrigens: Sollte Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) dem Team von Gregg Berhalter zusagen, hätte man eigentlich keinen Platz mehr für einen Designated Player. ‚The Athletic‘ bringt für dieses Szenario aber einen Präzedenzfall ins Spiel, sodass Chicago sowohl Lewandowski als auch Goretzka unter Vertrag nehmen könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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