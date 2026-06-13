Unerwarteter Vorstoß bei Goretzka

Lange Zeit wähnte sich der AC Mailand im Werben um Leon Goretzka (31) in der Pole Position, nach der verpassten Champions League-Qualifikation dürften die Karten aber neu gemischt werden. Ein Außenseiter rechnet sich deshalb Chancen auf den Zuschlag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das in der Regel gut informierte Portal ‚The Athletic‘ berichtet, befasst sich Chicago Fire mit dem deutschen WM-Teilnehmer. Das MLS-Franchise, für das einst auch Bastian Schweinsteiger aktiv war, bemühe sich um einen Goretzka-Transfer, die Gespräche sollen laufen.

Eine Ablöse wird für den Mittelfeldspieler wegen seines auslaufenden Bayern-Vertrags nicht fällig. Abzuwarten bleibt aber, ob Goretzka den europäischen Spitzenfußball in diesem Sommer schon verlassen möchte, spannende Interessenten gibt es zuhauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für welche Liga wird sich Goretzka entscheiden? Serie A La Liga Premier League MLS Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Übrigens: Sollte Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) dem Team von Gregg Berhalter zusagen, hätte man eigentlich keinen Platz mehr für einen Designated Player. ‚The Athletic‘ bringt für dieses Szenario aber einen Präzedenzfall ins Spiel, sodass Chicago sowohl Lewandowski als auch Goretzka unter Vertrag nehmen könnte.