VfB verkündet Doppel-Deal: Werder verpflichtet Milosevic

Victor Boniface wird für den SV Werder wohl nicht mehr auf dem Platz stehen. Der Ersatz kommt ebenfalls per Leihe, dieses Mal vom VfB Stuttgart.

von Remo Schatz - Quelle: werder.de
Jovan Milosevic visiert den Ball an @Maxppp

Jovan Milosevic wird die Lücke schließen, die Victor Boniface (25) beim SV Werder Bremen hinterlässt. Die Bayer-Leihgabe muss sich einer Operation unterziehen und wird wohl nie wieder für Werder auflaufen.

Wie die Grün-Weißen bestätigen, wird Milosevic (20) vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um eine einfache Leihe bis Saisonende, für deren Zeitraum Bremen das vollständige Gehalt übernimmt. Zudem fließt eine Leihgebühr über kolportierte 600.000 bis 700.000 Euro nach Bad Cannstatt.

Milosevic verbrachte das vergangene Kalenderjahr als Leihspieler bei Partizan Belgrad. Bei 30 Einsätzen konnte er 19 Treffer erzielen und fünf weitere auflegen. In Stuttgart plant man offenbar langfristig mit Milosevic. Denn wie die Schwaben mitteilen, wurde sein ursprünglich bis 2027 datiertes Arbeitspaier bis 2029 ausgedehnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
