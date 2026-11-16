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Bundesliga

Eine Einschränkung: Musiala vor Bayern-Comeback

von Remo Schatz - Quelle: Sport1 | Abendzeitung
1 min.
Jamal Musiala im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp
FC Bayern Köln

Der FC Bayern kann nach der Länderspielpause wohl wieder auf Jamal Musial setzen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, wird am kommenden Freitag gegen den 1. FC Köln (20:30 Uhr) mit einem Kader-Comeback gerechnet, „vorausgesetzt, im Laufe der Trainingswoche tritt kein weiterer Rückschlag auf“, schränkt der Sportsender ein.

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Nach der Kritik von Uli Hoeneß will Musiala sicher auf dem Platz unter Beweis stellen, dass er sein Gehalt wert ist. Für den Ehrenpräsidenten hat die Causa auch im Aufsichtsrat noch ein Nachspiel. Bei der heutigen Sitzung des Gremiums soll der neue Anteilseigner Max Viessmann in den Rat sowie den Präsidialausschuss berufen werden. Laut der ‚Abendzeitung‘ steht auch das Thema Musiala auf der Tagesordnung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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