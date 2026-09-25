Menü Suche
Kommentar 17
Premier League

Schuldig in 114 Punkten: City droht harte Strafe

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic
1 min.
Das Etihad Stadium von Manchester City @Maxppp

Manchester City trifft es im jahrelangen Prozess bezüglich Verstößen gegen die Finanzvorschriften der Premier League knüppeldick. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurden die Citizens in 114 der 115 Anklagepunkte für schuldig befunden. Über die genaue Strafe ist noch keine Entscheidung gefallen, dem Bericht zufolge stehen weiterhin alle Optionen offen – von Punktabzügen bis hin zum Liga-Ausschluss. Es ist zu erwarten, dass der Premier League-Klub Berufung einlegen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Premier League hatte gegen City wegen Verstößen gegen die Finanzregeln zwischen 2009 und 2018 Anklage erhoben, nachdem ‚Der Spiegel‘ im November 2018 vertrauliche Dokumente der Skyblues enthüllt hatte. Dem Verein wird vorgeworfen, falsche Angaben zu Finanzen sowie zu Zahlungen an Spieler und Trainer gemacht und gegen die Financial Fairplay-Regeln der UEFA sowie die liga-eigenen Vorschriften verstoßen zu haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (17)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert