Manchester City trifft es im jahrelangen Prozess bezüglich Verstößen gegen die Finanzvorschriften der Premier League knüppeldick. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurden die Citizens in 114 der 115 Anklagepunkte für schuldig befunden. Über die genaue Strafe ist noch keine Entscheidung gefallen, dem Bericht zufolge stehen weiterhin alle Optionen offen – von Punktabzügen bis hin zum Liga-Ausschluss. Es ist zu erwarten, dass der Premier League-Klub Berufung einlegen wird.

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Die Premier League hatte gegen City wegen Verstößen gegen die Finanzregeln zwischen 2009 und 2018 Anklage erhoben, nachdem ‚Der Spiegel‘ im November 2018 vertrauliche Dokumente der Skyblues enthüllt hatte. Dem Verein wird vorgeworfen, falsche Angaben zu Finanzen sowie zu Zahlungen an Spieler und Trainer gemacht und gegen die Financial Fairplay-Regeln der UEFA sowie die liga-eigenen Vorschriften verstoßen zu haben.