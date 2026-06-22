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La Liga

27-Millionen-Angebot für Almada

von Dominik Schneider - Quelle: Marca
Thiago Almada bei seiner Präsentation als neuer Atlético-Spieler @Maxppp

Für Thiago Almada könnte sich nach der Weltmeisterschaft ein Transfer anbahnen. Laut ‚Marca‘ hat Al Ahli ein Angebot über 27 Millionen Euro für den argentinischen Nationalspieler von Atlético Madrid abgegeben. Außerdem bietet der Verein aus der Saudi Pro League dem 25-Jährigen einen Dreijahresvertrag an.

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Eine Entscheidung will Almada, der eigentlich lieber im europäischen Spitzenfußball bleiben würde, nach dem Turnier in Amerika treffen. Bis dahin hofft der Offensivmann auf weitere Offerten – insbesondere von Champions League-Klubs. In Brasilien und Argentinien gibt es ebenfalls Vertreter, die ihre Fühler in Richtung Almada ausstrecken, allerdings mit geringeren Chancen auf Erfolg.

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