Bayern-Abschied: Neuer Interessent für Kim

Min-jae Kim gehört beim FC Bayern schon länger zu den Abgangskandidaten. Sollte sich der Rekordmeister für einen Verkauf entscheiden, stünde ein Abnehmer bereit.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sports Digitale
Min-jae Kim ist beim FC Bayern hinter Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (29) in der Innenverteidigung nur noch das fünfte Rad am Wagen. Dementsprechend könnte der Südkoreaner die bayrische Landeshauptstadt im kommenden Sommer verlassen. Eine neue Spur führt in die Türkei.

‚Sports Digitale‘-Journalist Murat Zorlu bringt den Defensivspezialisten mit Fenerbahce in Verbindung. „Wenn Bayern München sich entscheidet, ihn gehen zu lassen, ist Min-jae Kim ein Name, den sie in Betracht ziehen würden“, so der vereinsnahe Zorlu.

Kim kann den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 70 Millionen Euro verlassen. Gut möglich aber, dass der Bundesliga-Tabellenführer auch bei einer geringeren Summe verkaufsbereit wäre, um den 29-Jährigen von der Gehaltsliste streichen zu können.

Nachfolger-Suche läuft bereits

Die Bayern bereiten sich ihrerseits schon auf einen möglichen Kim-Abgang vor. Sowohl Marc Guéhi (25/Crystal Palace) als auch Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) werden an der Säbener Straße gehandelt.

