Bayern: Vier fehlen gegen Wolfsburg – ein Comeback

Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17:30 Uhr) muss Vincent Kompany auf einige Stars verzichten. Der Trainer des FC Bayern ließ auf der heutigen Pressekonferenz zum Spieltag verlauten, dass mit Jamal Musiala, Sacha Boey, Alphonso Davies und Joshua Kimmich vier Akteure nicht mit von der Partie sein werden. Musiala habe zwar „fast allen Trainingseinheiten teilgenommen“, die Begegnung mit den Wölfen komme für den Langzeitverletzten „noch zu früh“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Positive Neuigkeiten gibt es dahingehend für Manuel Neuer. Der 39-jährige Keeper ist wieder fit und wird laut Kompany im Kader sein. „Wenn im Training heute alles gut läuft“, steht der routinierte Rückhalt der Münchner auch in der Startelf.