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Offiziell Bundesliga

Freiburg gelingt wichtige Doppel-Verlängerung

von Martin Schmitz - Quelle: scfreiburg.com
3 min.
Die Freiburg-Vorstände Oliver Leki (l.) und Jochen Saier @Maxppp

Der SC Freiburg stellt die Weichen für die Zukunft. Wie der Sportclub mitteilt, haben die langjährigen Vorstände Oliver Leki und Jochen Saier ihre laufenden Verträge vorzeitig bis 2030 verlängert. „Unter der Führung von Oliver Leki und Jochen Saier hat sich unser Verein in den vergangenen Jahren sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch außergewöhnlich entwickelt – und ist zugleich seiner Identität treu geblieben. Mit der Verlängerung der Verträge unserer Vorstände setzen wir ein klares Zeichen für personelle Kontinuität und nachhaltige Entwicklung in unserem Verein“, lässt sich der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Breit zitieren.

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Jochen Saier ist seit 2002 in verschiedenen Funktionen für Freiburg tätig. Im April 2013 übernahm der gebürtige Lahrer gemeinsam mit Klemens Hartenbach das Amt des Sportdirektors, bevor er im Oktober 2014 zum Vorstand Sport bestellt wurde. Oliver Leki kam im Jahr 2013 als Geschäftsführer zum SC Freiburg und fungiert seit Oktober 2014 als Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing des Vereins.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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