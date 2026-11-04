Weltmeister für Bayern? | Kane ändert Guirassy-Strategie

Bundesliga-Gerüchte um Zubimendi

Nach einem starken Debütjahr samt Meistertitel spielt Martín Zubimendi (27) in dieser Saison beim FC Arsenal nur noch die zweite Geige. Auch wegen der Verpflichtung von Bruno Guimarães (28) hat der defensive Mittelfeldspieler bis dato noch keine einzige Premier League-Partie von Beginn an bestritten. Daher erwägt der spanische Welt- und Europmeister laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ einen Abschied im Januar. Zahlreiche namhafte Klubs seien über Zubimendis unbefriedigende Situation in Kenntnis gesetzt worden, darunter Real Madrid, der FC Barcelona, Atlético Madrid, der FC Chelsea und der FC Arsenal.

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Dem Online-Portal zufolge wurden zudem der FC Bayern und Borussia Dortmund über die potenzielle Verfügbarkeit informiert und seien sich der Möglichkeit bewusst, dass Zubimendi einen Winter-Transfer anstreben könnte. Alleine aufgrund des Ablösepakets scheint ein Bundesliga-Wechsel nach aktuellem Stand allerdings eher unwahrscheinlich. Erst im Sommer 2025 hatte Arsenal Zubimendi für 70 Millionen Euro von Real Sociedad geholt. Laut ‚Teamtalk‘ könnten die Gunners eine Leihe in Betracht ziehen.

Alte Besen kehren gut

Borussia Dortmund will den 2028 auslaufenden Vertrag mit Serhou Guirassy verlängern. Doch in der Vergangenheit standen die Zeichen bei beiden Parteien nicht immer auf eine längerfristige gemeinsame Zukunft. Im vergangenen Sommer liebäugelte der Torjäger noch mit einem Abschied, ein Topklub biss allerdings nicht an. Die BVB-Fans sahen teilweise lustlos wirkende Auftritte des Guineers und vermissten seine volle Identifikation mit dem Klub.

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Zudem machten Gerüchte die Runde, Dortmund wolle sich im Sturm verjüngen. Davon ist jedoch nichts mehr zu spüren. „Neue Guirassy-Strategie beim BVB“, titelt die ‚Bild‘. Für die Boulevardzeitung spielt dabei auch Bayern-Star Harry Kane eine Rolle: „Die Dortmunder Bosse haben längst erkannt, dass die weltbesten Stürmer im höheren Karriere-Alter immer besser werden und noch zu steilen Entwicklungen in der Lage sind.“ Kane wurde jüngst im Alter von 33 Jahren mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Der 30-jährige Guirassy hat auch wieder sein Topniveau erreicht (acht Tore in 13 Saison-Einsätzen).