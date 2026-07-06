Neuer Trainerjob für Frank?

Thomas Frank könnte bereits diesen Sommer auf die Trainerbank zurückkehren. Nach Informationen von Sacha Tavolieri hat Racing Straßburg Kontakt zum Dänen aufgenommen, um die Bedingungen einer möglichen Zusammenarbeit auszuloten.

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Der 52-Jährige war im Sommer 2025 vom FC Brentford zu Tottenham Hotspur gewechselt, wurde nach einer enttäuschenden Hinrunde und Tabellenplatz 14 jedoch bereits im Februar wieder entlassen. Als weitere Option für den Trainerposten soll Straßburg auch Wilfried Nancy auf dem Zettel haben.