Gladbachs Trainer-Suche: Das sind die übrigen Kandidaten

Nach fast genau einem Jahr war für Eugen Polanski das Abenteuer als Chefcoach von Borussia Mönchengladbach beendet. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Jan-Moritz Lichte das Ruder, die Suche nach einem neuen Übungsleiter läuft aber auf Hochtouren – und gestaltet sich für Sportchef Rouven Schröder nicht ganz so leicht.

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Für Jens Wissing (Al Ittihad) und Ole Werner (vereinslos) passt das Timing nicht, die Spur zum zwischenzeitlich hoch gehandelten Brian Priske (Sparta Prag) soll nicht besonders heiß sein – welche Kandidaten bleiben also übrig? FT verschafft einen Überblick.

Christian Titz

Erst vor zwei Tagen bei Hannover 96 entlassen, ist der 55-Jährige schon ein Thema am Niederrhein. Kontakt wurde schon in der Vergangenheit aufgenommen. Es darf aber bezweifelt werden, dass Titz für ein so schnelles Comeback zur Verfügung steht, zumal er erst acht Spiele in der Bundesliga gecoacht hat.

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Christian Eichner

Der 43-Jährige stand sogar noch bei gar keinem Spiel im Oberhaus an der Seitenlinie. Das ist natürlich kein Ausschlusskriterium, wird bei Gladbachs Bewertung aber sicherlich ins Gewicht fallen. Eichner selbst wäre nach mehr als sechs Jahren beim Karlsruher SC bereit für den nächsten Schritt.

Horst Steffen

Im Vergleich zu den anderen Kandidaten ist Steffen mit den Gegebenheiten am Borussia-Park vertraut. Er hatte selbst zwei Jahre lang für die Borussia gespielt und betreute von 2009 bis 2013 die U17 respektive U19. Zuletzt durfte er sich etwas mehr als ein halbes Jahr beim SV Werder Bremen beweisen.

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Alexander Blessin

Blessins spielerischer Ansatz würde zur Fohlenelf passen. Zudem weiß er als ehemaliger Coach des FC St. Pauli, worauf es im Bundesliga-Abstiegskampf ankommt.

Bo Henriksen

Der Däne konnte sich in Diensten des FSV Mainz 05 ebenfalls schon im Oberhaus einen Namen machen. Seit der Trennung im Dezember 2025 ist er vereinslos.

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Danny Galm

Unter Umständen wäre der Bundesliga-17. wohl auch dazu bereit, eine Ablöse für einen Polanski-Nachfolger zu bezahlen. Das wäre im Fall von Galm auch nötig, schließlich steht er noch bis 2028 beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering unter Vertrag – ob er der Richtige wäre, um Gladbach aus der Krise zu führen?