Real: Zwei neue Kandidaten für die Abwehrzentrale

Bei Real Madrid drückt der Schuh an vielen Ecken und Enden – vor allem in der Defensive sind die Königlichen in der bisherigen Spielzeit besonders anfällig. Laut der katalanischen ‚Sport‘ haben die Merengues nun neben David Alaba (28) vom FC Bayern auch Pau Torres (23) sowie Eric García (19) für das kommende Winter-Transferfenster ins Visier genommen.

Während García von Manchester City bereits seit längerer Zeit intensiv vom FC Barcelona umworben wird, hat Torres, der aktuell in Diensten vom FC Villarreal steht, dem Bericht zufolge eine 50 Millionen teure Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert. Ein Kauf des 23-Jährigen, der auch von Paris St. Germain umworben wird, wäre daher sehr kostspielig.

Bleibt Ramos?

Nach durchwachsenen Leistungen von Éder Militão (22) und unsicheren Auftritten von Raphaël Varane (27) macht man sich in Madrid offenbar vermehrt Gedanken, ob die Abwehrzentrale verstärkt werden muss. Sollten sich die Blancos für Alaba entscheiden, müsste man wohl bis zum kommenden Sommer warten. Dann läuft der Vertrag des Österreichers aus. Ein Wechsel im Januar ist kein Thema.

Wie sich die Innenverteidigung zukünftig aufstellt, hängt auch von Sergio Ramos ab, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft. Nach Informationen der ‚as‘ könnten die Verhandlungen um eine Ausdehnung von Ramos‘ Arbeitspapier jedoch bereits am kommenden Montag abgeschlossen werden. Demzufolge wird Anfang der Woche eine Stellungnahme zur Thematik von Präsident Florentino Pérez und dem 34-Jährigen selbst erwartet.