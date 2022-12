Nächster Transfer für Nottingham?

Nottingham Forest steht kurz davor, den nächsten Spieler zu verpflichten. Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, dass sich die Tricky Trees mit Palmeiras auf einen ablösefreien Transfer von Gustavo Scarpa verständigt haben. Der 1,77 Meter große offensive Mittelfeldspieler erhält beim Premier League-Klub laut Romano einen Vertrag bis 2026 und wird in den nächsten Stunden in England erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die medizinischen Untersuchungen stünden am Wochenende an, heißt es weiter. Scarpa kommt in der abgelaufenen Spielzeit der brasilianischen Serie A in 35 Partien auf 19 Torbeteiligungen (sieben Tore, zwölf Vorlagen). Bereits im Sommer gab der aktuelle Tabellen-18. in England mehr als 160 Millionen Euro für Verstärkungen aus.