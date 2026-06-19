Für Bayern geht es um mehr als 220 Millionen

Wir schreiben das Jahr 2008: Beim FC Bayern flattert ein Angebot für Franck Ribéry rein, das einen „Weltrekord in Sachen Ablöse“ beinhaltete. Das verriet Karl-Heinz Rummenigge Jahre später der ‚Bild‘.

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Dass das Angebot abgelehnt wurde, war laut dem damaligen Klubboss „ein Wendepunkt“ – denn: „Wir beschlossen, auch künftig keinen Spieler mehr zu verkaufen, der für die Qualität der Mannschaft einen so wichtigen Faktor darstellt. Damit stand endgültig fest: Wir sind ein Kauf- und kein Verkaufsverein.“

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Haltung der Bayern wird aber womöglich bald auf die Probe gestellt. Paris St. Germain und Real Madrid haben es auf Michael Olise abgesehen. Die Königlichen stellen laut der ‚Marca‘ sogar astronomische 220 Millionen Euro Ablöse in Aussicht.

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Olise der Beste der Welt

Die Bayern wollen auch diesmal hart bleiben. Vor einer Woche sagte ein namentlich nicht genanntes Vorstandsmitglied gegenüber der ‚L’Équipe‘: „Olise ist unbezahlbar, selbst für 500 Millionen Euro wird er nicht gehen. Das Geld wird beim wirtschaftlich kerngesunden deutschen Rekordmeister schlichtweg auch nicht benötigt. Und diese Haltung sollten die Bayern auch tunlichst beibehalten.

Ab welcher Summe sollte der FC Bayern Michael Olise verkaufen? 80-100 Millionen Euro Ab 150 Millionen Euro Über 200 Millionen Euro Olise ist unverkäuflich Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Olise ist aktuell womöglich der beste Spieler der Welt. Gleichwertigen Ersatz zu finden, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Das eigene, maximal ambitionierte Team wäre erheblich geschwächt. Außerdem würden bei einem Transfer des 24-Jährigen auch alle anderen Topklubs gleich wissen: Der FC Bayern ist mittlerweile doch ein „Verkaufsverein“ – und würden mit Angeboten für weitere Stammspieler daherkommen. Bleibt Bayern hart, wird sich die Konkurrenz einige Anrufe gleich sparen.