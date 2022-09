Wolfsburgs Plan für die Innenverteidigung

Beim VfL Wolfsburg plant man, in der verlängerten Winterpause den Kader nachzubessern. Sportchef Jörg Schmadtke deutet gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ an: „Die Liga macht im November eine lange WM-Pause, da ist in diesem Jahr mehr Zeit für Transfers, wenn man denn welche machen möchte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere im Abwehrzentrum sind die Wölfe knapp besetzt. Mit Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw und Micky van den Ven stehen nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Gut möglich, dass dort im Winter nachjustiert wird.