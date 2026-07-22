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Damar vor Sechs-Millionen-Wechsel

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
1 min.
Muhammed Damar im Trikot der TSG Hoffenheim @Maxppp

Muhammed Damar hat einen neuen Verein gefunden. Nach Informationen des ‚kicker‘ sichert sich der VfL Wolfsburg die Dienste des 22-Jährigen. Die TSG Hoffenheim kassiert im Gegenzug eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

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Damar kehrt somit in die 2. Bundesliga zurück, wo er insbesondere während seines Leihjahrs bei der SV Elversberg auf sich aufmerksam machen konnte. Als er im vergangenen Sommer zur TSG zurückkehrte, waren noch zahlreiche Bundesligisten am deutschen U21-Nationalspieler interessiert. Nach einer enttäuschenden Spielzeit mit nur 16 Pflichtspieleinsätze ist die Schlange der Interessente kürzer geworden. Bei den Wölfen wagt der Rechtsfuß nun einen Neuanfang.

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