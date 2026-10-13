Freiburgs besondere Strategie: Transferflops mit Ansage

Beim SC Freiburg wird anders gearbeitet als bei den meisten anderen Bundesligisten. Der Übergang vom langjährigen Kult-Trainer Christian Streich zu dessen ehemaligem Co-Trainer Julian Schuster verlief ohne Nebengeräusche. Im Schwarzwald ist Geduld eine Tugend: Neue Spieler wie auch Übungsleiter erhalten das nötige Vertrauen und die Zeit, anzukommen.

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Diese Geduld zahlt sich aus. Nach dem Einzug ins Europa League-Finale in der vergangenen Saison legte der SC nun einen Traumstart in die neue Spielzeit hin. Beim Spitzenreiter bleibt man dennoch bodenständig. Derry Scherhant (23) gab nach der Partie gegen den FC Schalke 04 (2:1) zu Protokoll: „Wir wissen, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Also hoffentlich nicht, aber man darf sich nicht zu früh freuen. Wir müssen weiter Gas geben.“

Auch Coach Schuster will von Träumereien rund um die Tabellenführung nichts wissen: „Das Gute an meiner Aufgabe ist, dass ich mich damit gar nicht beschäftigen und die Energie dafür aufwenden kann.“

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Die Früchte des Vorjahres

Bei den Breisgauern erntet man die Früchte der Transferfenster oft erst mit einem Jahr Verzögerung. Die Sommerneuzugänge von 2025 blühen in dieser Spielzeit auf, nachdem sie im ersten Jahr noch mit Anpassungsproblemen zu kämpfen hatten. Yuito Suzuki (24), Igor Matanovic (23) oder auch Derry Scherhant kamen für 17,5 Millionen Euro und sind nun Stammspieler in der Schuster-Elf.

Das Offensiv-Trio steuerte beim Tabellenführer die meisten Torbeteiligungen bei. Etablierte Kräfte wie Vincenzo Grifo (33) oder Lucas Höler (32) müssen dafür vorerst auf der Bank Platz nehmen. Belohnt wurde der Leistungssprung auch international: Das Trio feierte im Zuge dieser Entwicklung sein Debüt in den jeweiligen Nationalmannschaften. Auch Philip Treu (25), der ebenfalls 2025 geholt wurde, hat sich für die DFB-Elf empfehlen können.

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Wer ist als Nächstes dran?

Der Sport-Club hat noch ein paar Asse im Ärmel. Cyriaque Irié (21) befindet sich zwar schon in seinem zweiten Jahr im Europa-Park-Stadion, wartet nach einer verletzungsgeplagten Premierensaison jedoch noch auf den Durchbruch im Schwarzwald.

Auch die Transfers des diesjährigen Sommers wurden mit Blick auf die mittelfristige Zukunft getätigt. Keisuke Goto wechselte für zehn Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu den Freiburgern. Der großgewachsene Mittelstürmer wartet zwar noch auf seinen ersten Startelfeinsatz, deutete seine Torgefahr als Joker aber bereits an. In acht Kurzeinsätzen knipste der 21-Jährige schon dreimal.

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Rihito Yamamoto erhält ebenfalls die nötige Akklimatisierungszeit. Der 24-Jährige war für sieben Millionen Euro von VV St. Truiden in die Bundesliga gewechselt, kam bisher jedoch noch nicht zum Einsatz. Durch die starken Auftritte von Yannik Engelhardt (25) und Maximilian Eggestein (29) besteht für Schuster auch keine Eile, den Japaner ins kalte Wasser zu schmeißen.

Mit Louey Ben Farhat sicherte sich der Bundesligist ein weiteres vielversprechendes Offensivtalent für die kommende Saison. Der 20-Jährige wurde für zehn Millionen Euro an Bord geholt und anschließend zurück an den Karlsruher SC verliehen.