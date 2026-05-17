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Bundesliga

Nächste Schlappe: Heidenheim gibt Toptalent ab

von Martin Schmitz - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Dahrel Tchitchi im Trikot der U19 des 1. FC Heidenheim @Maxppp

U19-Nationalspieler Dahrel Tchitchi wird den 1. FC Heidenheim verlassen und sich Club Brügge anschließen. Das geht aus einem Bericht des Transferexperten Sacha Tavolieri hervor. Der 17-jährige Innenverteidiger soll demzufolge einen Vertrag bis 2029 unterschreiben und zunächst für die Nachwuchsmannschaft der Belgier, Club NXT, auflaufen und sich dort für Profieinsätze empfehlen.

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Mit der Verkündung des Wechselns wird zu Wochenbeginn gerechnet. Tchitchi stammt aus der Heidenheimer Jugend und war Stammspieler der U19 des Klubs, für die er in der gerade abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 27 Einsätze (zwei Tore, eine Vorlage) sammelte. Der ablösefreie Abgang des Toptalents ist der nächste harte Schlag für den frischgebackenen Bundesliga-Absteiger.

veröffentlicht am
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