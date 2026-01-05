Schlotterbeck & Co: Kehl kündigt Entscheidungen an

Borussia Dortmund befindet sich weiter in Vertragsgesprächen mit den wichtigsten Führungsspielern. Das bestätigte Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag in einer Medienrunde. Die wichtigste Personalie bleibt Abwehrchef Nico Schlotterbeck, dessen Vertrag 2027 ausläuft. Der Innenverteidiger wird dem Vernehmen nach von einigen Topklubs umworben. Dennoch macht sich Kehl Hoffnung auf einen Verbleib des Nationalspielers: „Sich in jedem Gespräch neue Argumente auszudenken, wird womöglich schwierig sein. Natürlich versuchen wir zu überzeugen mit all der Power, die dieser Klub hat, auch mit der Wertschätzung, die der Junge spürt, mit den Zielen, die wir gemeinsam erreichen wollen. Solche Themen müssen ein bisschen reifen. Er hat sich über die Wintertage auch Gedanken gemacht und wir werden noch weiter sprechen.“

Während der BVB mit dem 26-Jährigen unbedingt weitermachen möchte, ist die Sachlage bei zwei anderen langjährigen Profis nicht eindeutig. Der Vertrag von Emre Can läuft am Saisonende aus, der 31-Jährige ist längst nicht mehr unumstritten. „Wir sind immer in guten Gesprächen mit unserem Kapitän. Ich werde hier über die Vertragsinhalte keine Wasserstandsmeldung abgeben, aber wir haben einige Spieler, wo es auf Entscheidungen hinausläuft. Wir werden uns das ganz in Ruhe anschauen. Es sind bis dato noch keine Entscheidungen gefallen“, so Kehl. Gleiches gilt daher auch für Mittelfeldregisseur Julian Brandt (29), der ebenfalls in seine letzten Vertragsmonate geht: „Auch da werden wir uns zusammensetzen. Und Julian weiß auch um unsere Wertschätzung. Über viele, viele Jahre ist ein sehr großes Vertrauen entstanden.“