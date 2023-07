Bayern: Nübel-Käufer gefunden

Der FC Bayern hat einen Abnehmer für Alexander Nübel gefunden. Nach Informationen des ‚kicker‘ wäre ein Klub aus England bereit, die geforderte Ablöse in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Um welchen Verein es sich genau handelt, verrät das Fachmagazin nicht.

Nach FT-Infos verhandelte die Nübel-Seite zuletzt noch mit zwei Interessenten. Immer wieder wurde der 26-jährige Schlussmann auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Nübels Vertrag in München läuft noch bis 2025. Der gebürtige Paderborner sieht seine Zukunft aber nicht mehr an der Säbener Straße.

