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Bundesliga

Ceka zurück in die zweite Liga?

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Jason Ceka jubelt nach seinem Tor @Maxppp

Die SV Elversberg will Jason Ceka nach der Sommervorbereitung offenbar wieder abgeben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, rufen die Saarländer für den 26-Jährigen als Ablöse 400.000 Euro auf. Interessiert zeige sich Dynamo Dresden.

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Bei den Sachsen hatte der Rechtsaußen schon die vergangene Rückrunde verbracht und wusste dabei durchaus zu gefallen. Die SVE hatte Ceka vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Magdeburg verpflichtet. Beim Bundesliga-Aufsteiger hat der Angreifer keine Perspektive auf Spielzeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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