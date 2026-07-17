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Offiziell Premier League

40 Millionen: Muharemovic nach Leeds

von Lukas Hörster
Tarik Muharemovic bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Leeds United greift für Tarik Muharemovic tief in die Tasche. Der englische Erstligist verkündet die Ankunft des 23-jährigen Innenverteidigers von US Sassuolo. Er unterschreibt bis 2031.

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Die Italiener werden mit 40 Millionen Euro Ablöse entschädigt, die Hälfte davon geht wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung an Juventus Turin. Muharemovic spielte zuletzt mit Bosnien die WM und überzeugte trotz einer roten Karte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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