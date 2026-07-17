40 Millionen: Muharemovic nach Leeds

Leeds United greift für Tarik Muharemovic tief in die Tasche. Der englische Erstligist verkündet die Ankunft des 23-jährigen Innenverteidigers von US Sassuolo. Er unterschreibt bis 2031.

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We are delighted to announce the signing of defender Tarik Muharemović on a 5 year deal from Serie A side Sassuolo pic.twitter.com/XIRPeutR8t — Leeds United (@LUFC) July 17, 2026

Die Italiener werden mit 40 Millionen Euro Ablöse entschädigt, die Hälfte davon geht wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung an Juventus Turin. Muharemovic spielte zuletzt mit Bosnien die WM und überzeugte trotz einer roten Karte.