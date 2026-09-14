Mit knapp 225 Millionen Euro gab Real Madrid in diesem Sommer so viel Geld für Neuverpflichtungen aus wie seit der Saison 2019/20 nicht mehr. Während sich manche Transfers wie der von Denzel Dumfries (30) bereits als gute Entscheidungen entpuppt haben, benötigt der neue Rekordtransfer Yan Diomande (19/bis zu 140 Millionen Euro Ablöse) noch etwas Zeit. Die soll er jedoch laut Trainer José Mourinho bekommen.

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Ein Problem sieht der Klub allerdings im zentralen Mittelfeld. Dort fehlt nach wie vor ein Spieler, der in die Fußstapfen von Toni Kroos (Karriereende) oder Luka Modric (41/AC Mailand) treten kann. Wie der Journalist Mario Cortegana, der unter anderem für ‚The Athletic‘ schreibt, während seines Auftritts im Twitch-Stream von Rubén Martín bekräftigt, plant Madrid im kommenden Sommer deswegen aktiv zu werden und schreckt nicht vor einer großen Ablöse zurück.

Wichtiges Profil fehlt

„Der Diomande des Sommers 2027 wird ein Mittelfeldspieler sein. Real Madrid wird 120 Millionen zahlen, wenn es sein muss, denn die Nachfolger von Kroos und Modric haben sich nicht bewährt. Das Mittelfeld von Real Madrid ist die größte Schwachstelle der Mannschaft“, so Cortegana.

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Real Madrid verfüge über zahlreiche Mittelfeldspieler mit sehr unterschiedlichen Profilen, habe aber noch keine Kombination gefunden, die es ermöglicht, Spiele regelmäßig zu kontrollieren.

Ein passender Transfer wäre der von Rodri (30) gewesen, der sich jedoch ausgerechnet für Reals Erzrivalen FC Barcelona entschieden hat. Weitere Namen, die immer wieder gehandelt werden, sind Adam Wharton (22/Crystal Palace), Alexis Mac Allister (27/FC Liverpool), Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) und Kees Smit (20/AZ Alkmaar).