FC Bayern: Drei Bundesliga-Alternativen zu Gordon

Der FC Bayern beschäftigt sich mit Anthony Gordon von Newcastle United. Kein Wunder, könnte der Engländer doch mehrere Planstellen beim frischgebackenen Deutschen Meister schließen, indem er auf sämtlichen Offensivpositionen agieren kann.

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Eine Einigung mit dem 25-Jährigen selbst stellt laut ‚Sky‘ kein Problem dar, vielmehr könnten die von den Magpies aufgerufenen 92 Millionen Euro dafür sorgen, dass eine Zusammenarbeit nicht zustande kommt. Folgerichtig konstatiert der ‚kicker‘, dass Gordon „nicht der einzige Kandidat für eine Planstelle in der Offensive ist“.

Schnell, dribbelstark und teuer

Drei vielversprechende Alternativen, die mit dem FCB bereits in Verbindung gebracht wurden, tummeln sich in der Bundesliga: Said El Mala (19) vom 1. FC Köln, Yan Diomande (19) von RB Leipzig sowie Bazoumana Touré (20) von der TSG Hoffenheim. Die drei Flügelflitzer gehören zu den schnellsten und dribbelstärksten Spielern in Deutschlands Oberhaus und könnten sich an der Säbener Straße zunächst als Backup von Luis Díaz (29) weiterentwickeln.

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Diomande hat seine Klasse an diesem Wochenende beim 3:1-Sieg über Eintracht Frankfurt einmal mehr unter Beweis gestellt und verdiente sich schon zum siebten Mal einen Platz in der FT-Topelf. Die Leipziger würden den Ivorer, der von zahlreichen Topklubs gejagt wird, womöglich inklusive Ausstiegsklausel gerne über den Sommer hinaus halten. Paris St. Germain soll sich bereits mit dem Spielerlager getroffen haben, das letzte Wort wurde aber noch nicht gesprochen.

Gleiches gilt für Landsmann Touré und Köln-Überflieger El Mala, die ebenfalls eine starke erste Bundesliga-Saison spielen, mit der sie sich für höhere Aufgaben empfohlen haben. Spannend bleibt, bei welchem Akteur die Münchner Führungsetage aufs Gaspedal drücken wird. Mindestens 40 Millionen Euro Ablöse dürften in jedem Fall fällig werden.