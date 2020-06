Atlético siegt kurz vor Schluss

Atlético Madrid hat weitere Punkte für die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison gesammelt. Im Heimspiel gegen Real Valladolid gewannen die Rojiblancos am späten Samstagabend mit 1:0. Das Tor des Abends erzielte der eingewechselte Vitolo in der 81. Minute per Kopf.

Nach zwei Siegen in Serie sieht es nun wieder gut aus für Atlético im Kampf um eines der begehrten Tickets für die Königsklasse. Der Vorsprung auf den FC Getafe auf Rang fünf beträgt vier Zähler.