Dompé verlässt den HSV

Die Wege vom Hamburger SV und Jean-Luc Dompé trennen sich. Konyaspor hat die Verpflichtung des französischen Flügelstürmers bekanntgegeben. Beim Süper Lig-Klub erhält der 31-Jährige einen Vertrag bis 2028.

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Für den HSV lief Dompé 113 Mal auf, dabei erzielte er 18 Tore und lieferte 33 Assists. In den vergangenen Monaten fiel der Rechtsfuß aber vorwiegend durch Schlagzeilen in der Boulevardpresse auf.