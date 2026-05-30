Vorletzter Test: So könnte das DFB-Team starten

Aus diversen Personalien machte Julian Nagelsmann im Vorfeld keinen Hehl. Manuel Neuer wird mit seiner Wadenverhärtung noch geschont, dafür spielt Oliver Baumann im Tor. Startelfeinsätze kündigte der Bundestrainer außerdem für die Sechser Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sowie die Offensivkräfte Lennart Karl, Jamal Musiala und Deniz Undav an.

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In der Viererkette soll sich jene Formation festigen, die auch für das Turnier eingeplant ist. Also: Joshua Kimmich und David Raum außen sowie Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck als zentrales Pärchen. Fehlen wird nach seinem zeitweise begeisternden Einsatz im Champions League-Finale Kai Havertz.

So könnte das DFB-Team starten