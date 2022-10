De Ligt bricht Training ab

Matthijs de Ligt wird dem FC Bayern offenbar weiterhin fehlen. Der niederländische Innenverteidiger musste eine individuelle Trainingseinheit am Donnerstagmorgen bereits nach 20 Minuten beenden.

In der Partie gegen Borussia Dortmund (2:2) machten de Ligt Adduktorenprobleme zu schaffen. Das kostete den Verteidiger die Teilnahme am Champions League-Spiel gegen Viktoria Pilsen (4:2) am Mittwochabend. Die neuerlichen Probleme lassen die Vermutung zu, dass der Nationalspieler auch für die Begegnung mit dem SC Freiburg (Sonntag, 19:30 Uhr) fraglich sein wird.