Top10: Die teuersten Teenager außerhalb der Top5-Ligen

Das ‚CIES Football Observatory‘ hat in der neuesten Ausgabe seines Weekly Post die wertvollsten Spieler unter 20 Jahren gekürt, die außerhalb der fünf großen europäischen Ligen auflaufen. Ganz oben thront Oskar Pietuszewski (18) mit einem geschätzten Marktwert von 56,3 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der offensive Mittelfeldspieler, der in der Vergangenheit auch mit dem 1. FC Köln und dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, wechselte im Januar für acht Millionen Euro zum FC Porto. Die Portugiesen dürfen sich bei einem künftigen Weiterverkauf also auf ein sattes Transferplus freuen.

Jorthy Mokio (18) von Ajax Amsterdam und Mateus Mané (19) von den Wolverhampton Wanderers komplettieren das Siegertreppchen. Beide wurden in der Vergangenheit ebenfalls von europäischen Spitzenklubs umworben. Mokio ist zudem nicht das einzige Ajax-Talent unter den ersten Zehn: Auch Innenverteidiger Aaron Bouwman (19) taucht in der Liste auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Shachtar Donezk ist der einzige weitere Klub mit zwei Vertretern in den Top 10. Angreifer Luca Meirelles (19) sowie Mittelfeldspieler Isaque Silva (19) werden jeweils auf einen Marktwert von rund 30 Millionen Euro taxiert. Mexikos WM-Shootingstar Gilberto Mora (17) verpasst die Top 10 als Elfter mit einem Marktwert von 27,7 Millionen Euro nur knapp.

Auch die Unterhäuser der europäischen Top-Ligen wurden in dem Ranking berücksichtigt. Ein Akteur aus der 2. Bundesliga schaffte es allerdings nicht in die Rangliste. Mit Wisdom Mike (18/13,9 Millionen Euro), der vom FC Bayern zum FC Brügge gewechselt ist, findet sich lediglich ein ehemaliger Bundesliga-Profi in der Liste wieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die zehn teuersten Marktwerte im Überblick: