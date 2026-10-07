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Top10: Die teuersten Teenager außerhalb der Top5-Ligen

Junge Spieler wechseln immer früher in die europäischen Top-Ligen. Einige hochveranlagte Talente bleiben ihren Vereinen jedoch zumindest in den ersten Jahren ihrer Karriere erhalten. Zwei Teenager außerhalb der Top-5-Ligen durchbrechen sogar die 50-Millionen-Euro-Marke.

von Daniel del Federico - Quelle: CIES Football Observatory
2 min.
Oskar Pietuszewski @Maxppp

Das ‚CIES Football Observatory‘ hat in der neuesten Ausgabe seines Weekly Post die wertvollsten Spieler unter 20 Jahren gekürt, die außerhalb der fünf großen europäischen Ligen auflaufen. Ganz oben thront Oskar Pietuszewski (18) mit einem geschätzten Marktwert von 56,3 Millionen Euro.

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Der offensive Mittelfeldspieler, der in der Vergangenheit auch mit dem 1. FC Köln und dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, wechselte im Januar für acht Millionen Euro zum FC Porto. Die Portugiesen dürfen sich bei einem künftigen Weiterverkauf also auf ein sattes Transferplus freuen.

Jorthy Mokio (18) von Ajax Amsterdam und Mateus Mané (19) von den Wolverhampton Wanderers komplettieren das Siegertreppchen. Beide wurden in der Vergangenheit ebenfalls von europäischen Spitzenklubs umworben. Mokio ist zudem nicht das einzige Ajax-Talent unter den ersten Zehn: Auch Innenverteidiger Aaron Bouwman (19) taucht in der Liste auf.

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Shachtar Donezk ist der einzige weitere Klub mit zwei Vertretern in den Top 10. Angreifer Luca Meirelles (19) sowie Mittelfeldspieler Isaque Silva (19) werden jeweils auf einen Marktwert von rund 30 Millionen Euro taxiert. Mexikos WM-Shootingstar Gilberto Mora (17) verpasst die Top 10 als Elfter mit einem Marktwert von 27,7 Millionen Euro nur knapp.

Auch die Unterhäuser der europäischen Top-Ligen wurden in dem Ranking berücksichtigt. Ein Akteur aus der 2. Bundesliga schaffte es allerdings nicht in die Rangliste. Mit Wisdom Mike (18/13,9 Millionen Euro), der vom FC Bayern zum FC Brügge gewechselt ist, findet sich lediglich ein ehemaliger Bundesliga-Profi in der Liste wieder.

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Die zehn teuersten Marktwerte im Überblick:

  • Oskar Pietuszewski (18/FC Porto): 56,3 Millionen Euro
  • Jorthy Mokio (18/Ajax Amsterdam): 52,9 Millionen Euro
  • Mateus Mané (19/Wolverhampton Wanderers): 46,1 Millionen Euro
  • João Simões (19/Sporting Lissabon): 43,2 Millionen Euro
  • Álvaro Montoro (19/Botafogo): 39,3 Millionen Euro
  • Kader Meïté (18/Al Hilal): 33,5 Millionen Euro
  • Luca Meirelles (19/Shachtar Donezk): 32 Millionen Euro
  • Aaron Bouwman (19/Ajax Amsterdam): 30,4 Millionen Euro
  • Mihajlo Cvetkovic (19/RSC Anderlecht): 28,8 Millionen Euro
  • Isaque Silva (19/Shachtar Donezk): 27,9 Millionen Euro
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Liga Portugal Bwin
Eredivisie
Championship
Porto
Ajax
Wanderers
Oskar Pietuszewski
Jorthy Mokio
Mateus Bula Dami Mané
Aaron Bouwman
Luca Oliveira Meirelles
Isaque Severino Silva
Gilberto Rafael Mora Zambrano
João Pedro Arnauth Barrocas Simões
Álvaro Montoro
Mohamed Kader Meïté
Mihajlo Cvetković

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Eredivisie Eredivisie
Championship Championship
Porto Logo FC Porto
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Oskar Pietuszewski Oskar Pietuszewski
Jorthy Mokio Jorthy Mokio
Mateus Bula Dami Mané Mateus Bula Dami Mané
Aaron Bouwman Aaron Bouwman
Luca Oliveira Meirelles Luca Oliveira Meirelles
Isaque Severino Silva Isaque Severino Silva
Gilberto Rafael Mora Zambrano Gilberto Rafael Mora Zambrano
João Pedro Arnauth Barrocas Simões João Pedro Arnauth Barrocas Simões
Álvaro Montoro Álvaro Montoro
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Mihajlo Cvetković Mihajlo Cvetković
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