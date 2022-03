Neuendorf ist neuer DFB-Präsident

Der DFB hat einen neuen Präsidenten. Wie die Wahl am Freitag ergab, tritt Bernd Neuendorf die Nachfolge von Fritz Keller an, der von 2019 bis 2021 amtiert hatte. Der 60-Jährige gewann mit 193:50 Stimmen gegen Peter Peters. Neuendorf war bisher Präsident des Verbandes Mittelrhein. Zuvor arbeitete er in der Politik und als Journalist.

Zu seinem Antritt sagt Neuendorf: „Meine Überzeugung ist: Fußball an der Basis und an der Spitze funktioniert nur, wenn er zusammen gedacht wird. Wir brauchen im DFB und im Fußball insgesamt einen Kulturwandel. Unser Miteinander muss wieder vertrauensvoller und geräuschloser werden.“