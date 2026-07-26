Arsenal All-In: Rekordgehalt für Vinicius

Der FC Arsenal blickt auf eine Topsaison zurück. Die Gunners gewannen die englische Meisterschaft und standen im Champions League-Finale gegen Paris St. Germain. Um dieses Level nachhaltig zu halten, wollen die Verantwortlichen den Kader verstärken. Gestern sorgte die Meldung für Aufsehen, dass Arsenal ein Angebot für Vinicius Junior abgeben will. Und das soll es in sich haben.

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‚The Telegraph‘ wartet nun mit ersten Zahlen auf. Der englischen Zeitung zufolge fordert das Lager des brasilianischen Superstars umgerechnet 470.000 Euro Gehalt pro Woche. Bei Arsenal sei man sogar gewillt, diese Forderung zu überbieten, um Vinicius einen Wechsel nach London noch schmackhafter zu machen. Grundsätzlich sei den Gunners wirtschaftlich dahingehend kaum eine Grenze gesetzt, wird im Artikel des ‚Telegraph‘ betont.

Wäre ein Transfer zum FC Arsenal für Vinicius Junior sinnvoll? Ja, er sollte sich in der Premier League beweisen Nein, er kann bei Real zur Klublegende werden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Während dem 26-Jährigen also ein Jahressalär von mehr als 25 Millionen Euro winkt, würde Arsenal nicht nur beim Spielergehalt einen klubinternen Rekord brechen müssen. Laut ‚Sport‘ wäre Vini Junior nicht unter einem Ablösepaket unter 160 Millionen Euro zu haben. Da sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, wäre das eine exorbitant hohe Summe.