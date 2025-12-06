Prominenter Bundesliga-Dreikampf um Lawlor

Für Cardiff City läuft es nach dem Abstieg in die dritte englische Liga in dieser Saison richtig rund. Nach 16 Spieltagen führt der Klub aus Wales die League One an und will in die Championship zurückkehren.

Große Anteile am Aufschwung hat Innenverteidiger Dylan Lawlor. Der 19-Jährige ist seit dieser Saison gesetzte Stammkraft bei Cardiff und feierte im September sein Debüt für die walisische Nationalmannschaft. Vertraglich hat er sich erst im August bis 2028 an seinen Jugendklub gebunden, ein Abgang im Winter ist unwahrscheinlich. Dafür könnte im Sommer ein Wechsel anstehen, Interessenten gibt es zuhauf.

Premier League-Elite zur Konkurrenz

Diese kommen laut dem Portal ‚Teamtalk‘ vor allem aus der Premier League, wo der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und Newcastle United Lawlor im Visier haben.

Laut dem Portal beschäftigen sich neben den englischen Topklubs auch der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig mit dem Abwehrspieler. Ob die Bundesligisten da überhaupt eine Chance haben? Günstig dürfte der Waliser in jedem Fall nicht werden.