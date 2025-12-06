Menü Suche
Prominenter Bundesliga-Dreikampf um Lawlor

In jungen Jahren ist Dylan Lawlor schon Stammspieler und Teil der walisischen Nationalmannschaft. Das ruft auch Bundesligisten auf den Plan.

von Dominik Sandler - Quelle: Teamtalk
1 min.
Dylan Lawlor im Training. @Maxppp

Für Cardiff City läuft es nach dem Abstieg in die dritte englische Liga in dieser Saison richtig rund. Nach 16 Spieltagen führt der Klub aus Wales die League One an und will in die Championship zurückkehren.

Große Anteile am Aufschwung hat Innenverteidiger Dylan Lawlor. Der 19-Jährige ist seit dieser Saison gesetzte Stammkraft bei Cardiff und feierte im September sein Debüt für die walisische Nationalmannschaft. Vertraglich hat er sich erst im August bis 2028 an seinen Jugendklub gebunden, ein Abgang im Winter ist unwahrscheinlich. Dafür könnte im Sommer ein Wechsel anstehen, Interessenten gibt es zuhauf.

D. Lawlor Verteidiger - 19 Jahre Logo Cardiff City Cardiff City Wales Wales Dylan Rhys Lawlor
Tore 0
Gespielte Spiele 5

Premier League-Elite zur Konkurrenz

Diese kommen laut dem Portal ‚Teamtalk‘ vor allem aus der Premier League, wo der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und Newcastle United Lawlor im Visier haben.

Laut dem Portal beschäftigen sich neben den englischen Topklubs auch der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig mit dem Abwehrspieler. Ob die Bundesligisten da überhaupt eine Chance haben? Günstig dürfte der Waliser in jedem Fall nicht werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Dylan Rhys Lawlor

