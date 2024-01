Klopp-Erbe: Wie heiß ist die Spur zu Alonso?

Kaum hat Jürgen Klopp seinen Rückzug zum Saisonende verkündet, kursieren bereits erste Gerüchte über mögliche Nachfolger. Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Vereinsikone Steven Gerrard (Al Ettifaq) oder Bundestrainer Julian Nagelsmann werden beim FC Liverpool gehandelt. Favorit bei den Buchmachern ist jedoch Xabi Alonso.

Der Coach von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen nahm Spekulationen dann auch nicht wirklich Wind aus den Segeln. Auf die Frage, ob er ausschließen könne, selbst den Job anzutreten, sagte der Spanier auf der heutigen Pressekonferenz: „Ehrlich gesagt habe ich keine direkte Antwort darauf.“ Generell gelte aber: „Ich bin glücklich hier und denke nur an Leverkusen.“

Alonso besitzt unterm Bayer-Kreuz noch einen Vertrag bis 2026. Die ‚Sport Bild‘ hatte im vergangenen Jahr berichtet, Alonso dürfe bei einem Angebot seiner Ex-Klubs Real Madrid, FC Bayern oder eben Liverpool sogar ablösefrei wechseln.

Alonso und die große Vergangenheit

Mittlerweile ist die Tonart etwas anders, heißt es doch inzwischen, dass Bayer in Verhandlungen treten würde, sollte einer der genannten Klubs anklopfen. Real hat mit Carlo Ancelotti verlängert, während Liverpool nun definitiv einen Klopp-Nachfolger braucht. Und auch in München, das unter Thomas Tuchel kriselt, soll Alonsos Name schon gefallen sein.

Doch zurück zum LFC: Alonso ist dort tief verwurzelt, Liverpool war zwischen 2004 und 2009 seine erste Auslandsstation. Einen Anlass zur Hoffnung für Leverkusener Anhänger liefert ‚Sky‘ jedoch auch: Laut dem Bezahlsender kann man sich bei Bayer kaum vorstellen, dass Alonso geht, da dieser sich sehr engagiert in der Kaderplanung für die kommende Saison zeige.